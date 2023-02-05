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Булыкин: на месте Головина я бы смотрел в сторону Англии и Испании. В Германии сложнее

Булыкин: на месте Головина я бы смотрел в сторону Англии и Испании. В Германии сложнее
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Мы же не знаем, какие финансовые условия. Тяжело будет менять страну, тем более там немецкий язык. Будет тяжело, но «Боруссия» — это другой уровень. У Головина будет шанс о себе ещё больше заявить. В Германии любят быстрых футболистов. У Александра всё есть, но от слухов до трансфера проходит большое время, а порой ничего не случается.

Думаю, что этот переход стал бы шагом вперёд. Но я бы на месте Александра лучше смотрел в сторону Англии или Испании. Германия тоже неплохой чемпионат, но там будет сложнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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