Булыкин: на месте Головина я бы смотрел в сторону Англии и Испании. В Германии сложнее

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Мы же не знаем, какие финансовые условия. Тяжело будет менять страну, тем более там немецкий язык. Будет тяжело, но «Боруссия» — это другой уровень. У Головина будет шанс о себе ещё больше заявить. В Германии любят быстрых футболистов. У Александра всё есть, но от слухов до трансфера проходит большое время, а порой ничего не случается.



Думаю, что этот переход стал бы шагом вперёд. Но я бы на месте Александра лучше смотрел в сторону Англии или Испании. Германия тоже неплохой чемпионат, но там будет сложнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.