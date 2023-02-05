Александр Мостовой высказался об интересе «Боруссии» к Александру Головину
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Сменить команду можно — ничего плохого нет. Немецкий чемпионат тоже довольно сложный. Можно попробовать, если предложение будет. Можно сказать, что «Боруссия» лучше тем, что постоянно играет в Лиге чемпионов. Также это бренд, который поинтереснее.
Но нужно всё хорошо взвесить. Если «Боруссия» будет покупать, то тут должен быть контракт лучше. В Россию всегда успеет вернуться. Возможный переход в «Боруссию» оцениваю положительно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.
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