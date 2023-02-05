Галтье ответил на слова Нагельсмана, усомнившегося в сроках восстановления Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал слова наставника «Баварии» Юлиана Нагельсмана о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Я не обязан отвечать ему. Я прочитал его комментарии, на этом всё. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моём стиле», — приводит слова Галтье Eurosport со ссылкой на Canal+.

Ранее Нагельсман сказал, что сомневается в информации о сроках восстановления Мабппе и не верит, что игрок пропустит матч с «Баварией». Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра 1 февраля во время матча французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). В «ПСЖ» сообщили, что восстановление Мбаппе займёт около трёх недель. Первый матч «Баварии» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.