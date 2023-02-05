Каземиро рассказал, что играет в футболке с неправильной фамилией всю карьеру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Карлос Каземиро признался, что играет в футболке с неправильной фамилией.

«Дело в том, что моё имя — Карлос Энрике Казимиро, пишется через «и». Я помню, как играл в первом матче за «Сан-Паулу» и клуб написал моё имя неправильно. Они написали его через «е». Я играл очень хорошо в том матче, а я очень суеверный человек, и я сказал им: «Просто оставьте как есть, ведь всё идёт хорошо!» Так что это имя закрепилось за мной, но на самом деле я Карлос Энрике Казимиро. Это была ошибка, допущенная в одной игре, а потом это имя осталось, и я сказал: «Не надо его менять, оставьте так», — приводит слова Каземиро Sky Sports со ссылкой на Football Focus.

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