«Мальорка» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата Испании
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке состоится матч 20-го тура чемпионата Испании. Сыграют местная «Мальорка» и мадридский «Реал». Стартовый свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Мальорка»: Райкович, Маффео, Гонсалес, Настасич, Коста, Баба, Аренас, Эчеберрия, Родригес Васкес, Ли Кан Ин, Мурики.
«Реал»: Куртуа, Рюдигер, Карвахаль, Начо, Асенсио, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Винисиус, Родриго.
«Реал» после 19 матчей в чемпионате Испании набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на пять очков. «Мальорка», набравшая 25 очков, идёт 10-й.
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