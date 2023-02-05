Нигматуллин считает, что Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев могли бы тренировать в Европе

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о российских специалистах, которые могли бы проявить себя в Европе.

«Для тренера иностранца, кроме квалификации, нужно знание местного менталитета и знание языка. У меня пока всплывает только кандидатура Валерия Георгиевича Карпина, который всем этим обладает: квалификацией, языком и знанием местного менталитета спортсменов. К тому же у него большой опыт. Больше назвать некого.



Слуцкого не назову, потому что у него был опыт, но он не очень себя проявил в Европе и не очень показал себя в последнее время в «Рубине». Мне кажется, что Слуцкому нужно, скажем так, возвращать своей тренерский рейтинг, который достаточно стремительно упал.



Ещё назову Дмитрия Аленичева, который знает португальский и итальянский языки. Безусловно, он тоже является квалифицированным тренером и опытным игроком. Я думаю, что в паре с Егором Титовым они тоже смогли бы работать за границей», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.