«Хаос». Каррагер — об игре защитников «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»
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Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер раскритиковал защитников «Ливерпуля» Жоэля Матипа и Джозефа Гомеса после поражения в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3).
«Не так уж сложно играть в центре обороны с ведущим защитником. Но судить об игре центральных защитников стоит, когда им приходится брать роль лидера на себя. Хаос», — написал Каррагер на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Матип забил автогол в этой встрече. Ведущий защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не принимал участия в матче из-за травмы.
«Ливерпуль» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (50).
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