«Хаос». Каррагер — об игре защитников «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер раскритиковал защитников «Ливерпуля» Жоэля Матипа и Джозефа Гомеса после поражения в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3).



«Не так уж сложно играть в центре обороны с ведущим защитником. Но судить об игре центральных защитников стоит, когда им приходится брать роль лидера на себя. Хаос», — написал Каррагер на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Матип забил автогол в этой встрече. Ведущий защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не принимал участия в матче из-за травмы.



«Ливерпуль» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (50).