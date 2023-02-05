«МЮ» поздравил Роналду с днём рождения, выложив фото игрока до перехода в «Реал»

«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего нападающего клуба Криштиану Роналду с днём рождения, выложив в социальной сети фото игрока.

На фотографии изображён Роналду во время первого этапа выступлений игрока за английский клуб. «С днём рождения, Криштиану», — гласит надпись на фотографии. Криштиану исполнилось 38 лет.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. За это время он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды победил в Кубке английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.



В августе 2021 года Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед», а ноябре 2022 года покинул клуб после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.