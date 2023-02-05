«МЮ» поздравил Роналду с днём рождения, выложив фото игрока до перехода в «Реал»
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего нападающего клуба Криштиану Роналду с днём рождения, выложив в социальной сети фото игрока.
На фотографии изображён Роналду во время первого этапа выступлений игрока за английский клуб. «С днём рождения, Криштиану», — гласит надпись на фотографии. Криштиану исполнилось 38 лет.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. За это время он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды победил в Кубке английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
В августе 2021 года Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед», а ноябре 2022 года покинул клуб после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:48
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:11
Партнерский контент