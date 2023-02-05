Владимир Гранат: переход в «Боруссию» стал бы шагом вперёд для карьеры Головина
Поделиться
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Такой переход стал бы шагом вперёд для карьеры Александра, потому что «Боруссия» всегда играет в Лиге чемпионов. Также думаю, что чемпионат Германии намного интереснее французского чемпионата. Положительно смотрю на такой переход», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 21 матче чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами. Александр перешёл в «Монако» из ЦСКА, воспитанником которого он является, в 2018 году после чемпионата мира в России.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:48
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:11
Партнерский контент