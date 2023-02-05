Владимир Гранат: переход в «Боруссию» стал бы шагом вперёд для карьеры Головина

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Такой переход стал бы шагом вперёд для карьеры Александра, потому что «Боруссия» всегда играет в Лиге чемпионов. Также думаю, что чемпионат Германии намного интереснее французского чемпионата. Положительно смотрю на такой переход», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 21 матче чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами. Александр перешёл в «Монако» из ЦСКА, воспитанником которого он является, в 2018 году после чемпионата мира в России.