«Наполи» разгромил «Специю». Кварацхелия забил гол и отдал голевую передачу
Поделиться
Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» принимала «Наполи». Матч проходил на стадионе «Альберто Пикко». Главный арбитр встречи Марко Ди Белло дал стартовый свисток в 14:30 мск. «Наполи» одержал победу, забив три безответных гола.
Первый тайм завершился со счётом 0:0. В начале второго тайма Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 68-й минуте Виктор Осимхен удвоил преимущество гостей, а спустя пять минут забил ещё один гол. На этот раз Кварацхелия выступил в роли ассистента.
«Наполи» продолжает лидировать в чемпионате Италии. Команда опережает «Интер» на 16 очков, сыграв на одну игру больше. «Специя» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:48
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:11
Партнерский контент