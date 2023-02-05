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«Наполи» разгромил «Специю». Кварацхелия забил гол и отдал голевую передачу

«Наполи» разгромил «Специю». Кварацхелия забил гол и отдал голевую передачу
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Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» принимала «Наполи». Матч проходил на стадионе «Альберто Пикко». Главный арбитр встречи Марко Ди Белло дал стартовый свисток в 14:30 мск. «Наполи» одержал победу, забив три безответных гола.

Первый тайм завершился со счётом 0:0. В начале второго тайма Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 68-й минуте Виктор Осимхен удвоил преимущество гостей, а спустя пять минут забил ещё один гол. На этот раз Кварацхелия выступил в роли ассистента.

«Наполи» продолжает лидировать в чемпионате Италии. Команда опережает «Интер» на 16 очков, сыграв на одну игру больше. «Специя» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы.

Италия - Серия А. 21-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 3
Наполи
Неаполь
0:1 Кварацхелия – 47'   0:2 Осимхен – 68'   0:3 Осимхен – 73'
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