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Алексей Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Удинезе»

Алексей Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Удинезе»
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«Торино» объявил стартовый состав на матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 с «Удинезе». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Начало игры — в 17:00 мск.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

«Торино»: Милинкович‑Савич, Схюрс, Буонджорно, Карамо, Санабрия, Джиджи, Войвода, Риччи, Эйна, Линетты, Миранчук.

Напомним, «Торино» в 20 матчах набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (56). В тройку лидеров чемпионата Италии входят миланский «Интер» (40) и «Рома» (40). Действующим чемпионом страны является «Милан».

«Торино» — «Удинезе». На Миранчука можно положиться «Торино» — «Удинезе». На Миранчука можно положиться
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