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«Барселона» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

«Барселона» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 5 февраля, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» сыграет с «Севильей». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также игру может будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

«Барселона» является лидером испанского чемпионата, возглавляя таблицу с 50 очками по итогам прошедших 19 туров. Подопечные Хави демонстрируют хорошую форму — в последних пяти встречах они лишь единожды потеряли очки, сыграв вничью с «Эспаньолом», а в других четырёх играх одержали победу.

«Севилья» располагается на 14-й строчке, набрав 21 очко. Однако команда Хорхе Сампаоли находится в двух очках от зоны вылета, и, чтобы обезопасить себя, она должна набрать очки в этой встрече.

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