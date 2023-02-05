«Барселона» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» сыграет с «Севильей». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также игру может будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
«Барселона» является лидером испанского чемпионата, возглавляя таблицу с 50 очками по итогам прошедших 19 туров. Подопечные Хави демонстрируют хорошую форму — в последних пяти встречах они лишь единожды потеряли очки, сыграв вничью с «Эспаньолом», а в других четырёх играх одержали победу.
«Севилья» располагается на 14-й строчке, набрав 21 очко. Однако команда Хорхе Сампаоли находится в двух очках от зоны вылета, и, чтобы обезопасить себя, она должна набрать очки в этой встрече.
- 5 февраля 2023
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:26
-
19:18
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:32
-
18:23
-
18:23
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51