«Интер» — «Милан»: текстовая трансляция дерби начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 5 февраля, состоится центральный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Интер» и «Милан». Команды проведут матч на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Обслужит игру бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды встречались менее месяца назад: в матче за Суперкубок Италии сильнее оказались «нерадзурри», которые поразили ворота принципиального соперника трижды, при этом не пропустив.
Подопечные Симоне Индзаги занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая лидерам из Неаполя (56 очков) 16 баллов. «Милан»(38), который, учитывая игру за Суперкубок, уступил в трёх последних встречах, расположился на пятой позиции, однако в случае победы в сегодняшней игре обойдёт «чёрно-синих».
- 5 февраля 2023
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