Заурбек Плиев стал игроком московской «Родины»
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Защитник Заурбек Плиев подписал контракт с московской «Родиной». Срок соглашения рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Последние полгода футболист играл за «Уфу» в Первой лиге. В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах. Результативными действиями не отметился. Плиев известен по выступлениям за московское «Динамо», грозненский «Ахмат», владикавказскую «Аланию», казахстанские «Астану» и «Кайрат».
«Мы приветствуем Заурбека Плиева в «Родине»! Желаем быстрой адаптации, больших успехов и достижений вместе с нашей командой!» — написано в заявлении клуба.
«Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 22 очка после 20 матчей.
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