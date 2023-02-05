Заурбек Плиев стал игроком московской «Родины»

Защитник Заурбек Плиев подписал контракт с московской «Родиной». Срок соглашения рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Последние полгода футболист играл за «Уфу» в Первой лиге. В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах. Результативными действиями не отметился. Плиев известен по выступлениям за московское «Динамо», грозненский «Ахмат», владикавказскую «Аланию», казахстанские «Астану» и «Кайрат».



«Мы приветствуем Заурбека Плиева в «Родине»! Желаем быстрой адаптации, больших успехов и достижений вместе с нашей командой!» — написано в заявлении клуба.

«Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 22 очка после 20 матчей.