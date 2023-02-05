Экс-игрок «Челси»: у Нуньеса те же проблемы, которые раньше были у Рашфорда

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о форварде «Ливерпуля» Дарвине Нуньесе, сравнив его неудачи с периодом нападающего Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед», когда у того были проблемы с реализацией моментов.
«Когда Нуньес только пришёл, я сразу понял, что он может быть действительно хорошим нападающим. Он постоянно попадает в ситуации один на один и не реализовывает их.
У «Ливерпуля» был невероятный нападающий по имени Иан Раш, у которого тоже было множество выходов один на один. Он был очень точен в своей реализации, и это явно не то, что Нуньес демонстрирует в данный момент.
Завершение — это действительно сложный навык, и он должен научиться этому. Я видел, как изменился Маркус Рашфорд в последнее время. Помню, четыре года назад я писал статью о нём, и он напомнил мне Нуньеса, который имел те же проблем — он не мог завершать такие моменты.
И если ты собираешься играть за топ-клуб и при этом не забивать в подобных моментах, то долго ты не пробудешь. Рашфорд начал забивать. Нуньес тоже должен научиться этому, но это одна из многих проблем», — приводит слова Каскарино talkSPORT.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса
- 5 февраля 2023
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