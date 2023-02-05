Александр Головин высказался о победе «Монако» над «Клермоном»

Российский легионер «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче Лиги 1 с «Клермоном». Хавбек стал автором голевой передачи и помог своей команде одержать верх со счётом 2:0.

«Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были ещё моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В последних 10 матчах Лиги 1 Александр Головин сумел семь раз совершить результативные действия – трижды поразил ворота соперника, а ещё четыре раза ассистировал партнёрам.



Победа позволила монегаскам закрепиться на четвёртой позиции в турнирной таблице Лиги 1 – теперь на их счету 44 очка. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (54).