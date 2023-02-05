Чорлука: уверен, что «Локомотив» исправится во второй части сезона

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, празднующий сегодня, 5 февраля, день рождения, объяснил, почему посетил контрольный матч железнодорожников с армянским «Урарту» (1:0) в ОАЭ, и высказался о положении команды.



«Отдыхаю с семьёй в Дубае. Увидел, что моя бывшая команда играет здесь – не хотел упустить шанс увидеть друзей, посмотреть, как играют. Всегда горжусь, что играл в этой команде. Всегда счастлив, когда вижу букву «Л»: это футболисты, люди, с которыми я очень много работал. Всегда очень приятно их увидеть.



Новички «Локомотива»? Не могу сказать, что о Пиняеве знаю очень много, но Глушенкова знаю, он очень понравился. Всегда было неудобно против него играть, когда он был в «Спартаке». Я уверен, что это будут удачные трансферы для «Локомотива». Думаю, они провели хорошую сделку.



Пожелаю «Локомотиву», чтобы вернули дух победителя, который потеряли в первой части сезона. Кризис бывает у всех команд, сейчас он в «Локомотиве». Но я уверен, что команда исправится во второй части сезона», — приводит слова Чорлуки официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Железнодорожники в 17 матчах набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).