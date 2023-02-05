Чорлука: уверен, что «Локомотив» исправится во второй части сезона

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, празднующий сегодня, 5 февраля, день рождения, объяснил, почему посетил контрольный матч железнодорожников с армянским «Урарту» (1:0) в ОАЭ, и высказался о положении команды.
«Отдыхаю с семьёй в Дубае. Увидел, что моя бывшая команда играет здесь – не хотел упустить шанс увидеть друзей, посмотреть, как играют. Всегда горжусь, что играл в этой команде. Всегда счастлив, когда вижу букву «Л»: это футболисты, люди, с которыми я очень много работал. Всегда очень приятно их увидеть.
Новички «Локомотива»? Не могу сказать, что о Пиняеве знаю очень много, но Глушенкова знаю, он очень понравился. Всегда было неудобно против него играть, когда он был в «Спартаке». Я уверен, что это будут удачные трансферы для «Локомотива». Думаю, они провели хорошую сделку.
Пожелаю «Локомотиву», чтобы вернули дух победителя, который потеряли в первой части сезона. Кризис бывает у всех команд, сейчас он в «Локомотиве». Но я уверен, что команда исправится во второй части сезона», — приводит слова Чорлуки официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Железнодорожники в 17 матчах набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).
- 5 февраля 2023
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:26
-
19:18
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:32
-
18:23
-
18:23
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24