«Локомотив» обыграл «Урарту» в контрольном матче благодаря автоголу
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и армянский «Урарту». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.
На 76-й минуте мяч влетел в ворота «Урарту» от защитника, который пытался прервать прострел Максима Глушенкова с правого фланга.
Ранее «Локомотив» проиграл в товарищеском матче с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (0:1), обыграл московскую «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским «Бунёдкором» (1:1).
Железнодорожники в 17 матчах набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).
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