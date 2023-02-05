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«Локомотив» обыграл «Урарту» в контрольном матче благодаря автоголу

«Локомотив» обыграл «Урарту» в контрольном матче благодаря автоголу
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и армянский «Урарту». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

На 76-й минуте мяч влетел в ворота «Урарту» от защитника, который пытался прервать прострел Максима Глушенкова с правого фланга.

Ранее «Локомотив» проиграл в товарищеском матче с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (0:1), обыграл московскую «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским «Бунёдкором» (1:1).

Железнодорожники в 17 матчах набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Урарту
Ереван, Армения
1:0 Пилоян – 76'
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