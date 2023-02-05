«Локомотив» обыграл «Урарту» в контрольном матче благодаря автоголу

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и армянский «Урарту». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.



На 76-й минуте мяч влетел в ворота «Урарту» от защитника, который пытался прервать прострел Максима Глушенкова с правого фланга.



Ранее «Локомотив» проиграл в товарищеском матче с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (0:1), обыграл московскую «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским «Бунёдкором» (1:1).



Железнодорожники в 17 матчах набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).