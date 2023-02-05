«Ни за какие вкусняшки!» «Волга» ответила Салиховой на слова о переносе матча Кубка

Ульяновская «Волга» ответила супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая попросила клуб из родного города не переносить матч Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербург.



«Уважаемая Зарема Равильевна! Игроки, тренерский штаб и болельщики ФК «Волга» благодарят Вас за поддержку, за тёплые слова про наш любимый город. Вы хорошо знаете, как сильно в Ульяновске любят футбол, как ждут больших и интересных игр на поле центрального стадиона «Труд».



Любой, кто говорит о переносе кубкового матча «Волга» — «Зенит», просто никогда не был в нашем городе, не общался с командой и её фанатами. Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе — и это право не отдадим ни за какие вкусняшки! Город вовсю готовится к матчу. Приглашаем Вас в Ульяновск на большой футбол — уверены, будет очень интересная и очень горячая игра. Добро пожаловать домой!» — гласит заявление пресс-службы «Волги».



Матч Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» состоится 26 февраля.