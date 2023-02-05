«Ноттингем Форест» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Лидс Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Победный гол в матче на 14-й минуте забил валлийский нападающий «Ноттингема» Бреннан Джонсон.

Таким образом, «лесники» не проигрывают уже в пяти матчах Премьер-лиги подряд. «Лидс», в свою очередь, не может победить уже в семи играх подряд.

Благодаря победе «Ноттингем Форест» поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 21 матча. «Лидс Юнайтед» находится на 17-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует лондонский «Арсенал» — 50 очков.