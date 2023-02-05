«Торино» с Миранчуком обыграл «Удинезе» и обошёл соперника в таблице Серии А

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» принимал «Удинезе». Команды встречались на стадионе «Олимпико ди Торино». Финальный свисток главного арбитра Алессандро Пронтеры зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.
На 49-й минуте встречи Янн Карамо после передачи защитника Олы Эйны поразил ворота соперника, но арбитр сначала не засчитал забитый мяч, однако после обращения к VAR указал на центр поля. Этот гол остался единственным в матче.
Российский легионер туринцев Алексей Миранчук провёл на поле 87 минут. Благодаря победе его команда набрала 30 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице, поменявшись с «Удинезе» (29) местами.
В следующем туре «быки» встретятся с «Миланом», а «Удинезе» ждёт матч с «Сассуоло».
- 5 февраля 2023
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