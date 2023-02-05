Агент Абаскаля заверил, что тренер не покинет «Спартак» зимой

Футбольный агент Давид Собрадо, представляющий интересы испанского тренера Гильермо Абаскаля, прокомментировал возможный уход специалиста из московского «Спартака». Ранее сообщалось об интересе к Абаскалю со стороны испанской «Севильи».



«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остаётся в команде!» — приводит слова Собрадо Sport24.



Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск.

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