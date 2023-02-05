Агент Абаскаля заверил, что тренер не покинет «Спартак» зимой
Поделиться
Футбольный агент Давид Собрадо, представляющий интересы испанского тренера Гильермо Абаскаля, прокомментировал возможный уход специалиста из московского «Спартака». Ранее сообщалось об интересе к Абаскалю со стороны испанской «Севильи».
«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остаётся в команде!» — приводит слова Собрадо Sport24.
Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск.
Новость по темеАленичев: если Абаскаль уедет, это будет серьёзный удар
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:26
-
19:18
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:32
-
18:23
-
18:23
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24
Партнерский контент