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«Вердер» одержал уверенную победу в матче со «Штутгартом»

«Вердер» одержал уверенную победу в матче со «Штутгартом»
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Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. «Вердер» одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил датский полузащитник Йенс Стаге на 59-й минуте. На 77-й минуте нападающий Марвин Дукш с передачи Никласа Фюллькруга упрочил преимущество «Вердера». «Штутгарт» продлил серию без побед в Бундеслиге до пяти матчей.

Благодаря победе «Вердер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 27 очков в 19 матчах. «Штутгарт» располагается на 16-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Унион» (39).

Германия - Бундеслига. 19-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Стаге – 59'   0:2 Дукш – 77'
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