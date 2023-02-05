«Вердер» одержал уверенную победу в матче со «Штутгартом»

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. «Вердер» одержал победу со счётом 2:0.



Первый гол в матче забил датский полузащитник Йенс Стаге на 59-й минуте. На 77-й минуте нападающий Марвин Дукш с передачи Никласа Фюллькруга упрочил преимущество «Вердера». «Штутгарт» продлил серию без побед в Бундеслиге до пяти матчей.



Благодаря победе «Вердер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 27 очков в 19 матчах. «Штутгарт» располагается на 16-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Унион» (39).