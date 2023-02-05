Гол Агаларова с пенальти принёс «Ахмату» победу над «Химками»

«Ахмат» обыграл «Химки» в контрольной встрече с минимальным счётом.
Единственный мяч в игре забил форвард Гамид Агаларов, который на 67-й минуте реализовал пенальти.
Отметим, что для обоих клубов это уже вторая встреча за день – ранее грозненцы сыграли вничью с «Чайкой» со счётом 2:2, а подмосковный коллектив уверенно переиграл ульяновскую «Волгу» — 3:1.
После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает шестую строчку, имея в активе 26 очков. Химчане ушли на зимний перерыв, располагаясь в зоне вылета, на 15-й позиции, они набрали 12 очков. «Локомотив», который находится в зоне стыковых матчей, опережает коллектив Спартака Гогниева на один балл.
В 18-м туре первенства России подопечные Сергея Ташуева встретятся с «Оренбургом» 4 марта, а «Химки» ждёт гостевой матч с «Факелом».
- 5 февраля 2023
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