Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Агаларова с пенальти принёс «Ахмату» победу над «Химками»

Гол Агаларова с пенальти принёс «Ахмату» победу над «Химками»
Комментарии

«Ахмат» обыграл «Химки» в контрольной встрече с минимальным счётом.

Единственный мяч в игре забил форвард Гамид Агаларов, который на 67-й минуте реализовал пенальти.

Отметим, что для обоих клубов это уже вторая встреча за день – ранее грозненцы сыграли вничью с «Чайкой» со счётом 2:2, а подмосковный коллектив уверенно переиграл ульяновскую «Волгу» — 3:1.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает шестую строчку, имея в активе 26 очков. Химчане ушли на зимний перерыв, располагаясь в зоне вылета, на 15-й позиции, они набрали 12 очков. «Локомотив», который находится в зоне стыковых матчей, опережает коллектив Спартака Гогниева на один балл.

В 18-м туре первенства России подопечные Сергея Ташуева встретятся с «Оренбургом» 4 марта, а «Химки» ждёт гостевой матч с «Факелом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Химки
Химки, Россия
1:0 Агаларов – 67'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023