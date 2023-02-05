Гарри Кейн стал третьим игроком, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге

В эти минуты проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). «Тоттенхэм» выигрывает со счётом 1:0. Автор гола — Гарри Кейн. Он стал третьим игроком, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.
Больше Кейна в Премьер-лиге забили только Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208). Кейн забил свой 200-й гол в своей 304-й игре, это меньше, чем Ширер (306) и Руни (462).
Гарри Кейн открыл счёт в матче на 15-й минуте. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Он протолкнул мяч в сторону Кейна — и Гарри ударом из пределов штрафной поразил ворота Эдерсона.
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