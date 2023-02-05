«Жирона» минимально обыграла «Валенсию» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы прозвучал в 18:15 мск.

Хозяева поля с первых минут взяли инициативу в этой игре в свои руки. При подавляющем владении мячом «Жирона» смогла нанести по воротам гостей 10 ударов, но ни один из них не смог привести к голу. Во втором тайме игроки «Жироны» немного отдали мяч «Валенсии» во владении, но при этом не потеряли в количестве и качестве атак. В конечном счёте это привело к голу, когда на 64-й минуте нападающий Борха Гарсия с передачи Родриго Рикельме открыл счёт в этой встрече.

Гол Б. Гарсии

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В последние полчаса игры «летучие мыши» имели шансы для того, чтобы зацепиться за ничью в этой встрече, но их попытки не увенчались успехом. Встреча завершилась победой «Жироны» со счётом 1:0.