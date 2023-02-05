«Жирона» минимально обыграла «Валенсию» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы прозвучал в 18:15 мск.
Хозяева поля с первых минут взяли инициативу в этой игре в свои руки. При подавляющем владении мячом «Жирона» смогла нанести по воротам гостей 10 ударов, но ни один из них не смог привести к голу. Во втором тайме игроки «Жироны» немного отдали мяч «Валенсии» во владении, но при этом не потеряли в количестве и качестве атак. В конечном счёте это привело к голу, когда на 64-й минуте нападающий Борха Гарсия с передачи Родриго Рикельме открыл счёт в этой встрече.
Гол Б. Гарсии
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
В последние полчаса игры «летучие мыши» имели шансы для того, чтобы зацепиться за ничью в этой встрече, но их попытки не увенчались успехом. Встреча завершилась победой «Жироны» со счётом 1:0.
- 5 февраля 2023
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:26
-
19:18
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:32
-
18:23
-
18:23
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51