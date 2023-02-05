ЖФК «Челси» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил таблицу Суперлиги. Абдуллина осталась в запасе

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч женской Суперлиги, в котором лондонский «Челси» на выезде встречался с «Тоттенхэмом».
В дебюте встречи счёт открыла защитник синих Джессика Картер. На 16-й минуте ответный мяч «шпор» на свой счёт записала Бетани Ингланд. Ещё до перерыва форвард гостей Лорен Джеймс вывела гостей вперёд, а на 64-й минуте Гуро Рейтен увеличила преимущество своей команды до двух мячей. В концовке встречи Никола Корчевска сумела сократить отставание «шпор», но на большее у хозяев поля сил не хватило. Итог – победа синих со счётом 3:2.
Россиянка Алсу Абдуллина снова осталась в запасе «Челси». В последний раз она появлялась на поле 3 декабря в игре с «Лестером» и записала на свой счёт результативную передачу.
«Челси» набрал 31 очко и единолично возглавил таблицу Суперлиги, обойдя «Манчестер Юнайтед» (29).
- 5 февраля 2023
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:26
-
19:18
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:32
-
18:23
-
18:23
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51