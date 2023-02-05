В «Баварии» высказались о возможном выкупе Канселу у «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможности выкупа защитника Жоау Канселу, который перешёл в мюнхенский клуб в минувшее трансферное окно из «Манчестер Сити» на правах аренды. В соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом. По данным СМИ, эта сумма для «Баварии» составляет € 70 млн.



«Мы ясно дали понять Жоау, что сейчас не можем представить себе возможность выкупить его за такую сумму. Но если все стороны хотят найти решение, мы сумеем его реализовать. Самое главное, чтобы игрок комфортно чувствовал себя в нашем клубе», — приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.



Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» якобы является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой, а также отсутствие игрового времени. Футболист выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.

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