Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» в матче с «Урарту»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги контрольного матча с армянским «Урарту» (1:0).



«Идёт подготовительный процесс. Команда получает определённый объём работы, мы под этим фокусом смотрим на сегодняшнюю игру. Конечно, сегодня были моменты, которые нам сегодня абсолютно не понравились, особенно в первом тайме. Во втором играли более динамично, улучшилась организация игры. В команде конкуренция: кто-то лучше выглядит на сборах, у кого-то пока не всё получается. Время есть, у нас впереди ещё два контрольных матча», — приводит слова Галактионова пресс-служба РПЛ.



Железнодорожники в 17 матчах набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).