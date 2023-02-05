Гарри Кейн высказался о своём 200-м голе в английской Премьер-лиге

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о забитом мяче и победе в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Англичанин стал лучшим бомбардиром в истории клуба и забил 200-й мяч в Премьер-лиге.

«Это волшебный момент. Я так сильно хотел сделать это в победном матче. Мы повели со счётом 1:0, и дело дошло до «чистого листа». Сделать это перед фанатами — особый момент. Об этом было так много разговоров, что я просто хотел, чтобы это было сделано. Такой гол в большом матче с одной из лучших команд мира — это нечто особенное.



Когда я начал регулярно играть, мне даже в голову не приходило забить 200 голов в Премьер-лиге. Быть в этом списке сейчас — это захватывающе! У меня впереди ещё много лет, так что впереди будет ещё больше», — приводит слова Кейна Sky Sports.

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