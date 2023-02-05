Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: Сёмин говорил мне: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова»

Руслан Нигматуллин: Сёмин говорил мне: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова»
Юрий Сёмин
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Даже не удивлён таким успехам Хвичи в «Наполи». Объясню почему: несколько лет назад, когда Кварацхелия только пришёл в «Локомотив», я встретился с Юрием Сёминым. И я спросил у него: «Действительно ли Хвича настолько хорош, чтобы в 18 лет быть игроком старта?». Тогда Сёмин говорил мне: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова». А Марат является давним любимчиком Юрия Павловича. Такая оценка от Сёмина говорит о многом. Кварацхелия действительно оказался отличным игроком», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 17 матчей, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Новость по теме
Юрий Сёмин считает связку Кварацхелия — Осимхен лучшей в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023