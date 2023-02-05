Руслан Нигматуллин: Сёмин говорил мне: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.



«Даже не удивлён таким успехам Хвичи в «Наполи». Объясню почему: несколько лет назад, когда Кварацхелия только пришёл в «Локомотив», я встретился с Юрием Сёминым. И я спросил у него: «Действительно ли Хвича настолько хорош, чтобы в 18 лет быть игроком старта?». Тогда Сёмин говорил мне: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова». А Марат является давним любимчиком Юрия Павловича. Такая оценка от Сёмина говорит о многом. Кварацхелия действительно оказался отличным игроком», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 17 матчей, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.