«Вальядолид» одержал гостевую победу над «Реалом Сосьедад»

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучал в 20:30 мск.
В первом тайме хозяева имели немного преимущества над «Вальядолид», который сумел не только успешно справляться с натиском игроков «Реал Сосьедада», но и проводить свои атаки. Во второй половине встречи команда из Сан-Себастьяна полностью взяла свою игру под контроль, но пропустила опасную контратаку соперника. На 73-й минуте канадский форвард «Вальядолида» Кайл Ларин открыл счёт после передачи Луиса Переса.
В оставшиеся минуты хозяева пытались переломить ход поединка, но их усилия не увенчались успехом. «Вальядолид» одержал победу в этой встречу — 1:0.
- 5 февраля 2023
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