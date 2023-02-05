«Сочи» одержал победу в челленджах Зимнего кубка РПЛ

«Сочи» одержал победу в челленджах Winline Зимнего кубка РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Челленджи прошли вчера, 4 февраля.
В составе победителей выступали Жоаозиньо, Захар Фёдоров и Денис Адамов. Команда, победившая в челленджах, получила призовой фонд в размере 3 млн рублей. Челленджи проходили в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий».
В составах других команд участвовали следующие футболисты.
«Ростов»: Алексей Миронов, Кирилл Щетинин, Михаил Цулая.
«Краснодар»: Никита Кривцов, Данил Карпов, Станислав Агкацев.
Сборная Медийной футбольной лиги: Александр «Стиль» Степанов (2DROTS), Борис «Фартуна» Фартуна (2DROTS), Эльхан «Эл» Салахов («Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко («Деньги»).
Соревнования в челленджах не идут в общий зачёт турнирной таблицы Зимнего кубка РПЛ.
- 5 февраля 2023
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45