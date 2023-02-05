«Сочи» одержал победу в челленджах Зимнего кубка РПЛ

«Сочи» одержал победу в челленджах Winline Зимнего кубка РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Челленджи прошли вчера, 4 февраля.



В составе победителей выступали Жоаозиньо, Захар Фёдоров и Денис Адамов. Команда, победившая в челленджах, получила призовой фонд в размере 3 млн рублей. Челленджи проходили в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий».

В составах других команд участвовали следующие футболисты.

«Ростов»: Алексей Миронов, Кирилл Щетинин, Михаил Цулая.



«Краснодар»: Никита Кривцов, Данил Карпов, Станислав Агкацев.



Сборная Медийной футбольной лиги: Александр «Стиль» Степанов (2DROTS), Борис «Фартуна» Фартуна (2DROTS), Эльхан «Эл» Салахов («Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко («Деньги»).



Соревнования в челленджах не идут в общий зачёт турнирной таблицы Зимнего кубка РПЛ.