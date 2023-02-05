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Стеллини — о рекорде Кейна за «Тоттенхэм»: он лучший игрок в АПЛ и в этом виде спорта

Стеллини — о рекорде Кейна за «Тоттенхэм»: он лучший игрок в АПЛ и в этом виде спорта
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Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал рекордный гол нападающего команды Гарри Кейна в игре с «Манчестер Сити» (1:0), благодаря которому тот стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 267 мячами во всех турнирах.

«В ДНК Гарри Кейна заложен футбол. Он понимает все аспекты этой игры, может выступать на любой позиции. Он лучший игрок в этой лиге, в этом виде спорта. Он — отличный пример для подражания.

Для него это невероятное достижение. Ему 30 лет, у него есть время сделать ещё так много вещей. У него есть навыки, чтобы забивать снова, снова и снова. Когда вы смотрите на его выступления, то можете насладиться футболом во всех ярких красках», — приводит слова Стеллини BBC.

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