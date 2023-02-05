Стеллини — о рекорде Кейна за «Тоттенхэм»: он лучший игрок в АПЛ и в этом виде спорта

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал рекордный гол нападающего команды Гарри Кейна в игре с «Манчестер Сити» (1:0), благодаря которому тот стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 267 мячами во всех турнирах.
«В ДНК Гарри Кейна заложен футбол. Он понимает все аспекты этой игры, может выступать на любой позиции. Он лучший игрок в этой лиге, в этом виде спорта. Он — отличный пример для подражания.
Для него это невероятное достижение. Ему 30 лет, у него есть время сделать ещё так много вещей. У него есть навыки, чтобы забивать снова, снова и снова. Когда вы смотрите на его выступления, то можете насладиться футболом во всех ярких красках», — приводит слова Стеллини BBC.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 5 февраля 2023
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45