Гвардиола: «Манчестер Сити» не в том положении, чтобы думать о чемпионстве

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражение от «Тоттенхэма» 0:1 ответил на вопрос о шансах в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге, а также поздравил форварда «шпор» Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром клуба (267 мячей).

«Мы не в том положении, чтобы думать о чемпионстве, просто к следующей игре с «Астон Виллой» мы хорошо подготовимся и сыграем в нашу игру как можно лучше.



«У «Тоттенхэма» фантастическая команда и состав, и они всегда могут тебя наказать. У них в атаке много качественных игроков, и им не нужно много переходов из одной зоны в другую, открытых зон, за что я отдаю им должное.

Рекорд Кейна? Он этого заслуживает, он исключительный игрок — от имени «Манчестер Сити» я поздравляю его», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

По итогам 22-го тура чемпионата «Манчестер Сити» занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 45 очков. У лидирующего «Арсенала» 50 очков, но команда Микеля Артеты имеет матч в запасе.

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