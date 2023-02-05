«Это была трагедия». Марцел Личка — о матче с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о контрольном матче с московским ЦСКА (1:1). Игра прошла 4 февраля.



«Игра с ЦСКА — это была трагедия. 60 минут наша команда боялась играть. Не было конструкции игры, ментального настроя. Очень боязливая игра. Все мячи, которые играли вперёд, — потеряли. Не было игрока, который бы взял на себя ответственность и сделал бы лучшую организацию работы с мячом. 60 минут для нас — очень плохая игра.

Болельщики будут думать, что 1:1 с ЦСКА — это хороший результат. Я не говорю, что нет. Но я смотрю как тренер, который пробует научить игроков. Мы ничего не показали в том матче, что наигрываем на тренировках. Мы могли проиграть со счётом 4:1. Такую игру перед болельщиками мы не можем показывать — это стыд», — сказал Личка в интервью клубной пресс-службе.