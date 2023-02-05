Полузащитник «Пари НН» Михайлов: ощущаем внутри команды, что с каждой игрой прибавляем

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов высказался о втором зимнем сборе команды.

«Второй сбор, как мне показалось, прошёл намного быстрее, чем первый. Возможно, потому что игр было больше. В каждой из них у нас были особые задачи, которых тренер просил придерживаться. Мы привыкаем к новому футболу, к новому стилю. Не всё получалось, но мы уже сами ощущаем внутри команды, что с каждой игрой прибавляем. Больше игровых моментов получается реализовывать.

Результат не самое главное на сборе, мы отрабатываем разные связки, схемы, тренеры делают выводы. Как сказал однажды наш тренер, закон сборов гласит: «На сборах выигрывают те, кто посвежее». Но все мы понимаем, что никогда не нужно искать оправданий поражениям. Поэтому всё равно все хотят побеждать в любой игре. Рады, что сбор завершили победой. Это положительный момент, который позволил всем уйти на выходные в хорошем настроении. Приятно, что удалось забить гол и отдать голевую передачу. В моём голе поучаствовал Тимур Сулейманов, вообще, я должен давать ему голевые, но так получилось, что и с «Каспием», и в чемпионате с «Ахматом» именно Тимур мне ассистировал. Но ничего, будем работать над этим, обязательно и наоборот сработаем», — приводит слова Михайлова пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

На втором сборе нижегородцы провели четыре матча: сыграли вничью с «Акроном» (1:1) и болгарским «Локомотивом» (1:1), проиграли ульяновской «Волге» (0:1), а также обыграли казахстанский «Каспий» (2:0).