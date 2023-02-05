Нагельсман прокомментировал победу «Баварии» в матче с «Вольфсбургом»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о победе в матче 19-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (4:2).
«Победа превыше всего и очень важна. С тремя очками в багаже мы можем смотреть в будущее. Мы были очень эффективны в первом тайме. При счёте 3:0 мы позволили себе дать слабину. После удаления речь шла о других качествах, которые мы хорошо показали. Конечно, нам пришлось изменить стиль игры, важно было бороться с сопротивлением. Мы справились.
Мы на правильном пути. Мы никогда не будем удовлетворены, мы всегда хотим быть лучше. Но, конечно, это была очень важная победа», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».
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