Конте по телефону поздравил Кейна с рекордом после матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, который недавно перенёс операцию по удалению желчного пузыря и пропускал матч АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0), после матча в ходе телефонного разговора поздравил форварда Гарри Кейна, который стал автором единственного гола и обошёл Джимми Гривза, который до этого момента был лучшим бомбардиром в истории «шпор». Об этом сообщает Daily Express.
Гарри Кейн
Фото: Sky Sports
«Ты заставил меня гордиться. Ты заставляешь гордиться всех болельщиков «шпор»», — сказал Конте.
Кроме того, Кейн стал третьим игроком, который забил 200 мячей в АПЛ. Больше Гарри в Премьер-лиге забили только Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).
По ходу текущего сезона Кейн забил 19 мячей во всех турнирах за «Тоттенхэм», проведя 29 встреч. Также на его счету три результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил два мяча и отдал три голевых паса в пяти матчах за сборную Англии.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
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