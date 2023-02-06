Томас Мюллер: возвращаемся домой довольные, мы возглавили турнирную таблицу

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о победе в матче 19-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (4:2).
«В конце концов мы справились. В этом матче было много всего. Вы могли видеть, что у нас была эта жажда, желание победить. Был отличный старт для нас. Ход игры был таким, что казалось: всё работает. Но когда пропускаешь гол перед самым перерывом, это меняет дело. Красная карточка, конечно, не прибавила нам сил. Четвёртый гол был чрезвычайно важен. Но я также вижу возможности для улучшений. В итоге мы забираем победу, думаю, что она полностью заслужена. Мы возвращаемся домой довольные, мы возглавили турнирную таблицу и смотрим вперёд — впереди интересные недели», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
Видео: Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 6 февраля 2023
-
01:55
-
01:48
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:35
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03