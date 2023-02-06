Томас Мюллер: возвращаемся домой довольные, мы возглавили турнирную таблицу

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о победе в матче 19-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (4:2).



«В конце концов мы справились. В этом матче было много всего. Вы могли видеть, что у нас была эта жажда, желание победить. Был отличный старт для нас. Ход игры был таким, что казалось: всё работает. Но когда пропускаешь гол перед самым перерывом, это меняет дело. Красная карточка, конечно, не прибавила нам сил. Четвёртый гол был чрезвычайно важен. Но я также вижу возможности для улучшений. В итоге мы забираем победу, думаю, что она полностью заслужена. Мы возвращаемся домой довольные, мы возглавили турнирную таблицу и смотрим вперёд — впереди интересные недели», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Видео: Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?