Альварес — о матче с «Тоттенхэмом»: был хороший шанс сократить отставание от «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о поражении в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Остаётся горькое чувство. Для нас это был хороший шанс сократить отставание вверху таблицы и приблизиться к «Арсеналу». Мы показали хорошую игру. Упущен большой шанс, так что это расстраивает.



Думаю, мы сделали всё, что могли. Теперь необходимо продолжать. Стараешься быть идеальным, но иногда всё происходит против тебя. Это чувство разочарования, но мы прекрасно понимаем, что впереди ещё много игр до конца сезона. Сейчас тот случай, когда нужно набрать как можно больше очков и провести матчи практически идеально с этого момента до конца сезона», — приводит слова Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».

Видео: Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона