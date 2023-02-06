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Дебютный гол Малиновского не помог «Марселю» избежать поражения от «Ниццы»

Дебютный гол Малиновского не помог «Марселю» избежать поражения от «Ниццы»
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«Ницца» обыграла «Марсель» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Велодром». Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 38-й минуте: Софьян Диоп поразил ворота хозяев. В концовке первого тайма «Ницца» сумела увеличить преимущество до двух мячей – автором гола стал Гаэтан Лаборде.

На исходе часа игры первый гол за «Марсель» забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, которому ассистировал Алексис Санчес. В концовке матча Билал Браими установил окончательный счёт – 3:1.

«Марсель» (46 очков) остался на втором месте в турнирной таблице, команда упустила шанс сократить отставание от «Пари Сен-Жермен» (54). «Ницца» благодаря победе заработала 34 балла и обошла «Лион» (32), поднявшись на восьмую строчку.

Франция - Лига 1. 22-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Диоп – 38'   0:2 Лаборде – 44'   1:2 Малиновский – 60'   1:3 Браими – 85'
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