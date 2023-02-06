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Гол Лаутаро Мартинеса позволил «Интеру» нанести «Милану» четвёртое поражение подряд

Гол Лаутаро Мартинеса позволил «Интеру» нанести «Милану» четвёртое поражение подряд
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Завершился центральный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Милан». Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Финальный свисток зафиксировал победу команды Симоне Индзаги с минимальным счётом.

Единственный мяч в игре был забит на 34-й минуте встречи, когда после подачи Хакана Чалханоглу с углового ворота «Милана» поразил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

«Интер» набрал 43 очка и сократил отставание от возглавляющего таблицу «Наполи» до 13 баллов. «Милан» по-прежнему имеет в активе 38 баллов и занимает шестую позицию. Красно-чёрные потерпели четвёртое поражение подряд во всех турнирах. Подопечные Стефано Пиоли не могут выиграть в семи последних встречах. Последний раз они праздновали победу 4 января – после гостевого матча с «Салернитаной» (2:1).

Италия - Серия А. 21-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 34'
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