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«Барселона» — «Севилья» 3:0, результат матч 20-го тура испанской Ла Лиги

«Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате до восьми очков
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Сегодня, 6 февраля, завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играла с «Севильей». Команды встретились на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм завершился без голов, несмотря на подавляющее преимущество на поле игроков «Барселоны». Во втором тайме каталонцы стали воплощать свои опасные моменты в голы. Первый мяч был забит 58-й минуте, когда защитник Жорди Альба после передачи Рафиньи низом отправил мяч мимо голкипера Боно.

Гол Альбы

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Следующий гол «Барселона» забила на 70-й минуте. После серии передач Рафинья низом отправил мяч на Гави, который пробил в упор и укрепил преимущество своей команды.

Гол Гави

Через девять минут счёт стал разгромным, когда Рафинья после точного паса Жорди Альбы мощным ударом отправил мяч в ворота. Оставшиеся минуты завершились без опасных моментов, и «Барселона» спокойно довела этот матч до победы — 3:0.

Испания - Примера. 20-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Альба – 58'   2:0 Гави – 70'   3:0 Рафинья – 79'
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