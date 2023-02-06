«Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате до восьми очков

Сегодня, 6 февраля, завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играла с «Севильей». Команды встретились на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм завершился без голов, несмотря на подавляющее преимущество на поле игроков «Барселоны». Во втором тайме каталонцы стали воплощать свои опасные моменты в голы. Первый мяч был забит 58-й минуте, когда защитник Жорди Альба после передачи Рафиньи низом отправил мяч мимо голкипера Боно.

Гол Альбы

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Следующий гол «Барселона» забила на 70-й минуте. После серии передач Рафинья низом отправил мяч на Гави, который пробил в упор и укрепил преимущество своей команды.

Гол Гави

Через девять минут счёт стал разгромным, когда Рафинья после точного паса Жорди Альбы мощным ударом отправил мяч в ворота. Оставшиеся минуты завершились без опасных моментов, и «Барселона» спокойно довела этот матч до победы — 3:0.