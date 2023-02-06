Хави — после матча с «Севильей»: «Барселона» выиграла, а конкуренты — нет. Идеальный тур

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Севильей».
«В целом мы провели отличную игру. Игроки проделали огромную работу. Мы прекрасно сыграли против команды, защищающейся низким блоком, а это для нас самое сложное.
Теперь отрыв от «Реала» составляет 8 очков. Все команды со второго по шестое места потеряли очки – идеальный тур. Но впереди еще долгий путь.
Альба приносит очень много пользы в атаке, он выдающийся распасовщик. Очень рад за него.
Рафиньей я был доволен и до сегодняшней игры. Несмотря на критику, мы оцениваем игру не только по голам и ассистам. Он отбирает мячи, дает интенсивность, а это залог успеха. Теперь он забил во втором матче подряд, кажется, что он стал более заметен, но он играл так весь сезон», – приводит слова Хави Marca.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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