Хави — после матча с «Севильей»: «Барселона» выиграла, а конкуренты — нет. Идеальный тур

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Севильей».



«В целом мы провели отличную игру. Игроки проделали огромную работу. Мы прекрасно сыграли против команды, защищающейся низким блоком, а это для нас самое сложное.



Теперь отрыв от «Реала» составляет 8 очков. Все команды со второго по шестое места потеряли очки – идеальный тур. Но впереди еще долгий путь.



Альба приносит очень много пользы в атаке, он выдающийся распасовщик. Очень рад за него.



Рафиньей я был доволен и до сегодняшней игры. Несмотря на критику, мы оцениваем игру не только по голам и ассистам. Он отбирает мячи, дает интенсивность, а это залог успеха. Теперь он забил во втором матче подряд, кажется, что он стал более заметен, но он играл так весь сезон», – приводит слова Хави Marca.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: