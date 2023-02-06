«Мальорка» сфолила на Винисиусе 10 раз за матч — это рекорд «Реала» с 2013 года в Ла Лиге

На вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре сфолили 10 раз в матче Ла Лиги с «Мальоркой».



Это рекордный показатель для игрока мадридцев в чемпионате Испании с августа 2013 года – тогда на полузащитнике Иско сфолили 10 раз во встрече с «Бетисом», сообщает Opta.



В этом сезоне на счету Винисиуса 19 матчей, 7 голов и 3 результативные передачи.



Вчера, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл на выезде с «Мальоркой». Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Мальорки» — 1:0.



«Барселона» в своём матче обыграла «Севилью» и закрепилась на первом месте турнирной таблицы, увеличив отрыв от «сливочных» до 8 очков.



Следующий матч «Реал» проведёт с «Аль-Ахли» в полуфинале Клубного чемпионата мира 8 февраля.

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