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Холанд впервые не нанёс ни одного удара по воротам в матче АПЛ

Холанд впервые не нанёс ни одного удара по воротам в матче АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не нанёс ни одного удара по воротам «Тоттенхэма».

Холанд впервые за время выступлений в чемпионате Англии не сумел пробить по воротам ни разу, сообщает Squawka. Также он не касался мяча в штрафной «шпор».

Всего у норвежца 25 забитых мячей в своём дебютном сезоне в английском чемпионате. Также на его счету три результативные передачи.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков.

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Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:

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