Холанд впервые не нанёс ни одного удара по воротам в матче АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не нанёс ни одного удара по воротам «Тоттенхэма».
Холанд впервые за время выступлений в чемпионате Англии не сумел пробить по воротам ни разу, сообщает Squawka. Также он не касался мяча в штрафной «шпор».
Всего у норвежца 25 забитых мячей в своём дебютном сезоне в английском чемпионате. Также на его счету три результативные передачи.
Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
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