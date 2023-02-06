Холанд впервые не нанёс ни одного удара по воротам в матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не нанёс ни одного удара по воротам «Тоттенхэма».



Холанд впервые за время выступлений в чемпионате Англии не сумел пробить по воротам ни разу, сообщает Squawka. Также он не касался мяча в штрафной «шпор».



Всего у норвежца 25 забитых мячей в своём дебютном сезоне в английском чемпионате. Также на его счету три результативные передачи.



Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.



«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ: