«Наполи» одержал 5-ю победу подряд в Серии А и выиграл 16 из 17 последних матчей турнира

«Наполи» выиграл пятый матч подряд в Серии А.



Также «Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).



Напомним, вчера, 5 февраля, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» принимала «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти одержали победу, забив три безответных гола.



«Наполи» продолжает лидировать в чемпионате Италии. Команда опережает «Интер» на 16 очков, сыграв на одну игру больше.



Неаполитанская команда в среднем набирает 2,7 очка за игру в текущем сезоне – это лучший показатель среди всех клубов пяти ведущих европейских первенств.



Следующий матч «Наполи» сыграет с «Кремонезе» 12 февраля.

Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба: