«Наполи» одержал 5-ю победу подряд в Серии А и выиграл 16 из 17 последних матчей турнира
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«Наполи» выиграл пятый матч подряд в Серии А.
Также «Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).
Напомним, вчера, 5 февраля, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» принимала «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти одержали победу, забив три безответных гола.
«Наполи» продолжает лидировать в чемпионате Италии. Команда опережает «Интер» на 16 очков, сыграв на одну игру больше.
Неаполитанская команда в среднем набирает 2,7 очка за игру в текущем сезоне – это лучший показатель среди всех клубов пяти ведущих европейских первенств.
Следующий матч «Наполи» сыграет с «Кремонезе» 12 февраля.
Новость по темеСпаллетти: «Наполи» будет продолжать играть в том же духе, чтобы не создавать себе проблем
Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба:
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