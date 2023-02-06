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«Наполи» одержал 5-ю победу подряд в Серии А и выиграл 16 из 17 последних матчей турнира

«Наполи» одержал 5-ю победу подряд в Серии А и выиграл 16 из 17 последних матчей турнира
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«Наполи» выиграл пятый матч подряд в Серии А.

Также «Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).

Напомним, вчера, 5 февраля, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» принимала «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти одержали победу, забив три безответных гола.

«Наполи» продолжает лидировать в чемпионате Италии. Команда опережает «Интер» на 16 очков, сыграв на одну игру больше.

Неаполитанская команда в среднем набирает 2,7 очка за игру в текущем сезоне – это лучший показатель среди всех клубов пяти ведущих европейских первенств.

Следующий матч «Наполи» сыграет с «Кремонезе» 12 февраля.

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