Агент Азмуна: пока не видел ни одного официального предложения из России по Сердару

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что пока не получил предложений из России по нападающему «Байера» Сердару Азмуну, однако игрок готов их рассмотреть.



«Пока не видел ни одного официального предложения по Азмуну из России», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».



Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» и «Локомотив» рассматривают вариант с арендой Азмуна.



В нынешнем сезоне Сердар Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 12 млн.

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