«Милан» проиграл четыре матча подряд впервые за 6 лет

«Милан» потерпел четыре поражения подряд впервые за 6 лет. Команда проиграла дважды «Интеру», по одному разу — «Сассуоло» и «Лацио».



Последний раз такое у «россонери» случалось в период с января по февраль 2017 года, когда «Милан» возглавлял Винченцо Монтелла.



«Милан» является действующим чемпионом страны.



Напомним, вчера, 5 февраля, проходил центральный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Милан». Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Финальный свисток зафиксировал победу команды Симоне Индзаги с минимальным счётом.



После поражения во вчерашнем матче подопечные Стефано Пиоли остались на шестой позиции в турнирной таблице. «Милан» не может выиграть в семи последних матчах.



В следующем матче «россонери» сыграют с «Торино» 10 февраля.

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